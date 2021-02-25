شوبير يهاجم موسيماني بعد تصريحاته عقب لقاء سيمبا: أكرم توفيق معداش نص الملعب

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تصريحاته عقب لقاء سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال "شوبير" خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": سيمبا التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، واستحق الانتصار فى المباراة، مشيرا إلى أن موسيماني يتحمل خسارة الفريق في اللقاء.

وأضاف أن المباراة هربت تكتيكيا من بيتسو موسيماني فى لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني، وجوميز تفوق عليه خلال مجريات اللقاء، موضحا أنه لم يكن هناك أي مهام هجومية للثلاثي الذي تواجد في وسط ملعب الفريق، وتغيير السولية كان خاطئا بشكل ملحوظ.

وعن خوض الأهلي المباراة بـ3 لاعبين في وسط الملعب، وإعطائهم مهام هجومية، أشار أحمد شوبير، إلى أن الثلاثي أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج لم يظهروا بشكل نهائي في وسط ملعب نادي سيمبا خلال مجريات اللقاء، وحديثه عن إعطائهم مهام هجومية كان خاطئا.

وتابع: موسيماني يتحمل الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، مبارة فيتا كلوب القادمة في غاية الصعوبة، خاصة أن الفريق الكونغولي يمتلك لاعبين مميزين في كل مراكز الملعب، والدليل على ذلك نجاح الفريق في الانتصار على المريخ الجولة الماضية.

وخسر الأهلي ضد سيمبا التنزاني بهدف دون رد وتوقف رصيده عند 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد بينما ارتفع رصيد سيمبا لـ 6 نقاط.