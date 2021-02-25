شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات اليوم بسبب الإجهاد بعد رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الإجازة التى حصل عليها الفريق أمس واليوم ،الخميس، بعد عودة البعثة للقاهرة في الساعات الإولى من صباح أمس قادمة من تنزانيا حيث خاض الأهلي مباراة سيمبا في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وقرر موسيماني منح اللاعبين إجازة من التدريبات 48 ساعة بسبب الإجهاد عقب رحلة تنزانيا الشاقة على أن يبدأ الأهلي ظهر غداً الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري المتاز.

وأكد بيتسو موسيماني، أن الفريق قادر على حسم الصعود عن المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال المباريات المقبلة ، وقال موسيماني: "لا يزال أمامنا ٤ مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة"

وأكد أن الأهلي دخل مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت له فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة.

وأشار موسيماني إلى أن المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه مدرب محترف ولا يشغله حضور الجماهير ما دام «كاف» قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم.