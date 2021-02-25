شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد فتحي يعيد الدوري للأهلي من خلال مباراة فاصلة مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد أحمد فتحي نجم نادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي الدوري للملعب في نسخة 2009، بعدما كان الإسماعيلي قاب قوسين أو أدنى من التتويج الرابع باللقب، ليمنح الفريق الأحمر اللقب بعد الفوز على الطلائع والتأهل لمباراة فاصلة مع دراويش الكرة المصرية.

وفي نهاية موسم موسم 2008/2009، كان الشارع الرياضي المصري على موعد مع أقوى مباراة، والتي أقيمت بين الاهلى والجيش حيث تغلب الأهلى على الجيش باستاد الكلية الحربية 3-1 بعد أن تأخر فى الدقيقة 51 بهدف لـ أحمد عبد الله، ليحرز محمد أبو تريكة هدف التعادل فى الدقيقة 66، ثم أحمد فتحى هدف قاتل فى الدقيقة 92، ومحمد طلعت فى الدقيقة 94.

بعد هذه المباراة لجأت لجنة المسابقات لمباراة فاصلة بين الأهلي والاسماعيلي لتحديد بطل الدوري، وأقيمت المباراة في استاد المكس بالاسكندرية وفاز الأهلي 1-0 برأسية الأنجولي أمادو فلافيو ليتوج أبناء القلعة الحمراء بلقب الدوري رقم 34 في تاريخ الأهلي.

وكانت مباراة الأهلي طلائع الجيش آخر مباريات الدوري موسم 2008 - 2009، وكان يقود الفريق العسكري حينها فاروق جعفر، بينما كان مانويل جوزية على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

ودخل الأهلي اللقاء ولا بديل له عن الفوز من أجل لعب مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي والذي انتصر في نفس الوقت على الترسانة بثلاثية نظيفة، لتتجه الأعين لمباراة الأهلي وطلائع الجيش باستاد الكلية الحربية.