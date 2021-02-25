مدرب شباب الأهلي دبي يستبعد التتويج بلقب الدوري الاماراتي هذا الموسم

يؤكد مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي دبي أن فرص فوز فريقه بلقب الدوري الإماراتي دوري الخليج العربي الإماراتي لهذا الموسم تبدو صعبة.

وقال مهدي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حيث يستعد فريقه لمواجهة خورفكان بعد غد الجمعة في المرحلة الثامنة عشر بالدوري الإماراتي “حظوظ فريقي في الفوز بالدوري صعبة في الوقت الراهن، المهمة تتمثل في الحصول على نتائج إيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول الترتيب، ومواصلة القتال في كل مباراة”.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز السادس في ترتيب المسابقة حاليًا، برصيد 29 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط خلف فريقي الجزيرة والشارقة، اللذين يتقاسمان الصدارة.

عن مباراة خورفكان ،قال مهدي علي “نعود من جديد للدوري والمشاركة في مبارياته بعد ثلاثة أيام من مواجهة قبل نهائي الكأس، وبالتأكيد كل المباريات أصبحت مُهمة، ولابد من التركيز في المواجهة المقبلة وتقديم كُل ما لدينا للخروج بنتيجة إيجابية، كما نعمل للمحافظة على تصاعد نسق الأداء”.

وتابع: “خورفكان فريق متطور قدم مستويات جيدة، ولابد من الحذر الكامل منه وهو ما يجعلنا مطالبين باللعب بتركيز عال وجدية كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية”.

وفيما يتعلق بصفوف الفريق، كشف مهدي علي أن قائمة الإصابات تضم عزيز جانييف ووليد حسين وأحمد خليل وعموري، بينما بقية اللاعبين يتواجدون مع الفريق.