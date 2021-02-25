مدرب مانشستر يونايتد يؤكدها: “اتواصل بانتظام مع هالاند”

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه يتواصل بشكل منتظم مع إيرلينج هالاند لكنه رفض التأكيد على أن مهاجم بورسيا دورتموند قد يكون هدفًا مستقبليًا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب هالاند (20 عامًا) تحت قيادة مواطنه النرويجي سولشاير في فريق مولده وكان مدرب يونايتد مهتمًا بضمه من رد بول سالزبورج في انتقالات يناير الثاني 2020.

لكن هالاند انتقل إلى دورتموند وتطور ليصبح من أبرز الهدافين العالميين حيث سجل 43 هدفا في 43 مباراة.

وأبلغ سولشار الصحفيين ردًا على إمكانية تعاقد يونايتد مع هالاند “اعتقد أنك عندما تدرب صبية فإنك تتابعهم بالتأكيد.

“أتواصل مع إيرلينج ومن الرائع رؤيته في المستوى الحالي وأعرف أنه يعمل على تطوره دائمًا”.

وأضاف “هو لاعب في دورتموند ونتمنى له التوفيق ولننتظر ما سيحمله المستقبل”.

وعلى الأرجح سيجري سولشار تغييرات على التشكيلة أمام ضيفه ريال سوسيداد في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي غدًا الخميس بعد فوزه 4-صفر ذهابًا في إقليم الباسك.

ويستمر غياب المهاجم إيدينسون كافاني ولاعبي الوسط بول بوجبا ودوني فان دي بيك وسكوت مكتوميناي للإصابة فيما يستعد الصاعد هانيبال ميجبري لخوض أول مباراة مع الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يعتمد سولشاير على ثنائي الهجوم الواعد أماد ديالو وشولا شوريتاير أمام المنافس الإسباني في أولد ترافورد.