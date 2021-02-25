الميركاتو الانجليزي | ايفرتون يجدد عقد ظهيره الفرنسي “لوكاس دين” لأربع سنوات

مدد الظهير الأيسر الدولي الفرنسي لوكاس دين عقده مع إيفرتون حتى عام 2025، بحسب ما أعلن الأربعاء النادي الإنجليزي سابع الترتيب العام في الدوري المحلي.

قال اللاعب إبن الـ27 عامًا على الموقع الرسمي للنادي “جعلتني الجماهير أشعر وكأني في منزلي منذ البداية، وأظهرت لي الكثير من المودة هو أمر اقدره كثيرًا وهذا أمر مهم للحفاظ على الاستقرار”.

وتابع “نحضر لمشروع كبير مع النادي وبامكاننا أن نصل إلى مرحلة إيجابية جدًا في نهاية الموسم وفي الأعوام القادمة”.

واختير ديني أفضل لاعب في إيفرتون في أوّل موسم له معه، وسجل في خلال 97 مباراة بقميصه الجديد، 5 أهداف ومرر 19 كرة حاسمة.

هذا الموسم نجح في تسجيل 6 أهداف في الـ “بريميرليج”، ما يجعل منه المدافع الأكثر تهديفًا، في حين غاب عن 7 مباريات بسبب إصابة في الكاحل.

وشبه ديني تعاقده مع نادي مدينة ليفربول بـ “زواج لا يصدق”، مؤكدًا في الوقت ذاته انه لطالما “كان واضحًا في رأسه (وانه يريد) المتابعة مع إيفرتون”.

وأردف ديني الذي يحظى بثقة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي “أريد أن ألعب في كأس أوروبا وإيفرتون هو أفضل مكان لذلك”.

وكان ديني انتقل إلى ملعب “غوديسون بارك” عام 2018 قادمًا من برشلونة الإسباني، بعدما كان تنقل بين ليل وباريس سان جرمان الفرنسيين.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري برصيد 40 نقطة، وله مباراة مؤجلة، علمًا انه يتأخر بفارق 5 نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع الآخير المؤهل إلى مسابقة دوري ابطال أوروبا.