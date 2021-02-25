ليفاندوفسكي يتصدر اسماء المرشحين لجائزة لوريوس

تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني قائمة المرشحين لجائزة “لوريوس” العريقة لأفضل رياضي في العالم بعد مسيرته الذهبية على مدار عام 2020 مع بايرن.

ويتنافس ليفاندوفسكي على الجائزة لعام 2020 مع مجموعة من أبرز الرياضيين في رياضات مختلفة منهم نجم كرة السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز الأمريكي والبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا1- ونجم التنس الإسباني الشهير رافاييل نادال.

وقدم ليفاندوفسكي مسيرة رائعة واستثنائية مع بايرن في 2020 وقاد الفريق من خلال الأداء المتميز والأهداف الغزيرة إلى الفوز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وفي بطولات الدوري المحلية الخمسة الكبيرة بأوروبا ، لا يوجد أي لاعب يتفوق على ليفاندوفسكي في رصيد الأهداف خلال عام 2020 حيث أحرز اللاعب البولندي 45 هدفا في مختلف البطولات خلال الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر 2020 .

ولا يقترب من هذا الرقم سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الذي سجل 41 هدفًا.

وخلال نفس الفترة ، كان هناك لاعبان فقط تفوقا على ليفاندوفسكي في إجمالي عدد التصويبات على المرمى وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني (115 تسديدة) ورونالدو (85 تسديدة) مقابل 83 تسديدة لليفاندوفسكي.

واحتل ليفاندوفسكي المركز الخامس بين اللاعبين الأكثر نجاحا في ترجمة التسديدات على المرمى من بين اللاعبيت الذين أحرزوا 20 هدفًا على الأقل حيث بلغت نسبة نجاحه 09ر34 هدف.

وخلال نفس الفترة على مدار عام 2020 ، صنع ليفاندوفسكي 12 هدجفا لزملائه فيما كان زميله في بايرن اللاعب الألماني توماس مولر هو الأفضل في هذا الأمر حيث صنع 21 هدفا لزملائه.

ولم يكن غريبًا أن يفوز ليفاندوفسكي بلقب هداف الدوري الألماني (بوندسليجا) في موسم 2019 / 2020 للموسم الثالث على التوالي والخامس في مسيرته الكروية حتى الآن.

وسجل ليفاندوفسكي 34 هدفًا في الموسم الماضي للبوندسليجا بخلاف 15 هدفًا سجلها في دوري الأبطال وتصدر من خلالها أيضًا قائمة هدافي المسابقة في الموسم الماضي.

وعلق ليفاندوفسكي على اختياره ضمن المرشحين لجائزة “لوريوس” قائلا : “عملت باجتهاد شديد على مدار سنوات عديدة للوصول إلى هذه النقطة التي بلغتها في 2020 ، وأمتن كثيرًا لوسائل الإعلام العالمية على اعترافها بهذا”.

وأضاف : “شعرت بالفخر لفوزي بجائزة “الأفضل” لأفضل لاعب في العالم باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2020 كما أن اختياري الآن ضمن المرشحين لجائزة “لوريوس” له مذاق خاص بالنسبة لي.

وأشار : “أعلم أن ليونيل ميسي هو الوحيد الذي توج بهذه الجائزة من قبل من بين لاعبي الرياضات الجماعية ، وفاز بها مناصفة مع لويس هاميلتون. ولهذا ، قد أتقدم خطوة أفضل إلى الأمام في هذا الطريق. أشكر المئات من أعضاء وسائل الإعلام العالمية على تصويتهم لصالحي. إنه فخر كبير بالنسبة لي”.