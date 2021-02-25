اتفاق جديد على موعد مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الأربعاء، موافقة نظيره الفلسطيني على تقديم موعد المباراة المقررة بين منتخبي البلدين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان عبر موقعه الالكتروني إنه “ستقام المباراة يوم 30 مارس المقبل في السعودية بدلًا من موعدها السابق بتاريخ 7 يونيو المقبل”.

وتلقى الاتحاد السعودي الموافقة الرسمية من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر، فيما تتذيل فلسطين المجموعة برصيد 4 نقاط.

وفي السياق نفسه، تلقى الاتحاد السعودي طلبًا من الاتحاد اليمني لتأجيل مباراة المنتخبين التي كان مقرراً إقامتها في 25 مارس المقبل، لتقام خلال الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو المقبل، وذلك نظرًا لصعوبة سفر المنتخب اليمني في ظل ظروف جائحة كورونا.

ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الاسيوي تأجيل لقاء السعودية وسنغافورة، الذي كان مقرراً في 30 مارس، ونقل الموعد إلى الفترة ما بين 31 مايو إلى 15 يونيو بنظام التجمع.