شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين مهددون بالغياب عن المنتخب فى معسكر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، لانطلاق معسكره بالقاهرة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، على أن تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى نيروبى 22 مارس، تمهيدا لمواجهة كينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يوم 25 مارس فى الجولة الخامسة من التصفيات القارية.

واستقر الجهاز الفنى على بدء معسكر المنتخب الوطنى فى القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التى وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر المغلق لمواجهة جزر القمر بالقاهرة يوم 29 مارس فى آخر جولات التصفيات.

وضع الجهاز الفنى للمنتخب الرتوش النهائية لقائمة المنتخب التي ستدخل المعسكر خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل، وتتجه النية لدى البدرى لاستبعاد عدد من اللاعبين من المعسكر المقبل.

ونستعرض أبرز 3 لاعبين مهددين بالغياب عن المنتخب في هذا المعسكر..

محمد شريف

اقترب محمد شريف مهاجم فريق الأهلى من الخروج من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب خلال المعسكر المقبل، خاصة بعدما ابتعد عن المشاركة بصورة أساسية مع فريقه مؤخرا، بعدما فضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الاعتماد على المهاجم الكونغولى والتر بواليا، الذى انضم للفريق فى يناير الماضى، ليظل شريف حبيسا فى مقاعد البدلاء.

فرص انضمام شريف لصفوف المنتخب تقلصت فى الفترة المقبلة بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية فى المباريات، بالإضافة لتألق كل من مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وحسام حسن.

عبد الله جمعة

خرج عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك من حسابات حسام البدرى، خلال المعسكر المقبل، فى ظل ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع فريقه، بسبب جلوسه بديلا فى مباريات الفريق الأبيض لصالح أحمد فتوح.

وقرر المدير الفنى للفراعنة ضم كلا من أحمد فتوح لاعب الزمالك وأيمن أشرف ظهير الأهلى فى مركز الجبهة اليسرى خلال المعسكر المقبل فى ظل مشاركتهما بصورة أساسية.

عبد الله السعيد

آخر اللاعبين المهددين هو عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، الذى يعد من العناصر الأساسية فى صفوف المنتخب فى الفترة الماضية، لكن اللاعب اقترب من الابتعاد عن صفوف المنتخب فى المعسكر المقبل لعدم مشاركته مع بيراميدز فى الفترة الأخيرة، بسبب الإصابة التى يعانى منها مؤخرا بشد فى العضلة الأمامية.

ويفضل الجهاز الفنى بقيادة البدرى عدم ضم أى لاعب غير جاهز للمعسكر المقبل، فى ظل ضيق الوقت قبل خوض مباراتى كينيا وجزر القمر، بالإضافة إلى تألق محمد مجدى قفشة مع الأهلى، ويوسف أوباما مع الزمالك، ومحمد إبراهيم مع سيراميكا.