شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكري يوقع للزمالك تمهيدا للانضمام فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، الحصول على توقيع عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.

ووافق عبد الله بكرى علي الانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل مسئولي الأبيض في مفاوضات مع اللاعب الذي أبدي ترحيبه بارتداء تي شيرت الزمالك، في ظل سعى الإدارة البيضاء لتدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل ، وفقا لتعليمات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي طلب تدعيم خط الدفاع في يناير الماضي وتمسك بطلبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانهي مسئولو الزمالك اتفاقهم مع بكري علي كافة التفاصيل المالية للتعاقد في يناير الماضي لكن الصفقة توقفت، ليتم فتح المفاوضات مرة أخري خلال الساعات الماضية وقام اللاعب بالترحيب بالانضمام للزمالك خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل مجانا.

ورفض نادي الزمالك رحيل أي مدافع خلال الفترة الماضية، بعدما تلقي أكثر من لاعب عروض رسمية على رأسهم محمود الونش الذى طلب نادي أهلي جدة استعارته وكذلك محمود علاء، لكن النادي رفض رحيل أي مدافع.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ويستأنف فريق الزمالك، تدريباته غدا الخميس، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، لمدة 24 ساعة عقب العودة من السنغال، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدي النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة.