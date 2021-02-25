شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح حارس الاتحاد الضوء الأخضر للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، حارس مرماه عماد السيد الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق السكندري في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما خرج تماما من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

واستبعد حسام حسن حارس المرمى عماد السيد في مباراة الفريق المقبلة أمام دجلة، والمقرر لها غدا الخميس في الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، بعدما ابدى الحارس استيائه من الجلوس احتياطيا أو الخروج من قائمة الفريق في المباريات الأخيرة.

وطالب العميد من حارسه البحث عن عروض الصيف المقبل للرحيل عن النادي خاصة وأن عقد الحارس ينتهي في صيف 2022 بعدما انتقل صيف 2019 لصفوف زعيم الثغر قادما من الزمالك بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ويعتمد الجهاز الفني للفريق السكندري على خدمات محمد صبحي حارس المنتخب الأولمبي والذي خاص جميع مباريات الاتحاد هذا الموسم بالدوري باستثناء مباراة المصري البورسعيدي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ودعمت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ومدربهم حسام حسن قبل مواجهة دجلة المقرر لها غدا الخميس في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكتبت الصفحة الرسمية لزعيم الثغر: "نحن نثق بكم ودائما أقوى معا"، لتحفيز اللاعبين بعد الفشل في تحقيق الفوز آخر مباراتين بالدوري أمام سيراميكا واسوان وفقدان خمس نقاط كاملة في المباراتين.