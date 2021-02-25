شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ودجلة وجها لوجه اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدورى فيما خسر وادى دجلة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق عن طريق الاستفادة بالمباريات المؤجلة لتعديل وضع زعيم الثغر في جدول المسابقة فيما شدد التشيلى ماريو سالاس على لاعبيه ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلف الفريق خسارة مباريات كثيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام وادى دجلة مكونا من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاتحاد السكندرى مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".