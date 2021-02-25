«أنا نصي إماراتي ونصي مصري».. كواليس صورة محمد الشناوي مع سيدة حسناء على «إنستجرام»

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لحارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمد الشناوي، تجمعه مع سيدة حسناء.

وعلى الفور بدأ البحث عنها، وعن سبب وكواليس للصورة، وظهر الشناوي رفقة السيدة صوفي حسن، خبيرة المظهر، و بطلة الصورة، التي قامت بنشرها، خلال الأيام القليلة الماضية.

كواليس صورة محمد الشناوي مع سيدة حسناء

من جانبها كشفت خبيرة المظهر جولي حسن، عن كواليس الصورة، مؤكدة أنها تعود لشهر رمضان الماضي، خلال حلقة من برنامج رامز جلال، والتي كان الشناوي ضيفا فيها، قائلة: «أنا كنت المسؤولة عن الملابس والمظهر والإستايل في برنامج رامز في رمضان وكنت أنا مستشارة المظهر للفنانة أروى، وطبيعي إني أتصور مع ابن بلدي». حسبما نشر موقع "هن".

وتابعت «جولي» خلال حديثها لـ«هن»: «الشناوي على فكرة رجل محترم ولطيف اتكلمنا وإن شاء الله نلتقي لما ييجي دبي تاني ونقدم له الخدمات اللي بنقدمها من خلال شركتي».

نصي أماراتي

وتابعت : «أنا نصي إماراتي ونصي مصري وطبعا اتشرفت بكل ولاد بلدي، وكان لازم أتصور معاهم، وأكيد أتمنى يكون فيه بينا تعامل فيما بعد».

وكان النادي الاهلي، خسر بهدف نظيف مؤخرا، أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني، خلال متافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقي، لينفرد بطل تنزانيا بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن ثم فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وفي النهاية المريخ السوداني دون نقاط.