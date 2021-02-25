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مواجهات قوية فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/1021، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبي والطيران مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك . 

فيما تقام الجولة السابعة غدا الجمعة ، بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنج و الطيران مع الأوليمبي و طلائع الجيش مع الزمالك و هليوبوليس مع الزهور 

 

 

أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن تأجيل الجولتين الحادية عشر و الثانية عشر بدورى المحترفين للموسم الحالى المقرر لهما يومى 1، 2 أبريل المقبلين إلى يومى 15 و16 من نفس الشهر ، وذلك لاستكمال نهائيات موسم .

 

يأتى ذلك فى ظل إعلان استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 أبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من ـ الاهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس  وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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