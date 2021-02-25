شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لاستئناف تدريباته استعدادًا لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم، الخميس، فريق الزمالك، تدريباته الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، لمدة 24 ساعة عقب العودة من السنغال، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدي النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وطلب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة تونجيت نهائيا وذلك فور وصول بعثة الزمالك للقاهرة، قادمين من السنغال، والتفكير في مباراة دجلة، لتحقيق الفوز واستمرار المنافسة على صدارة ترتيب الدوري.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ولم ينجح الزمالك فى فك العقدة السنغالية فى مواجهات الفرق المصرية، حيث تعادل الأبيض مع نظيره تونجيث السنغالى سلبيًا، والتقت الفرق المصرية مع نظيرتها السنغالية في 6 مواجهات لم تحقق فيها الفرق المصرية الفوز، بل انتهت 4 منها الخسارة، مقابل تعادل حققه الأهلى وآخر حققه الزمالك.

الزمالك التقى دنيامبور السنغالى عام 2000، في إياب دور الثمانية من ابطال الكؤوس الافريقية، وخسر الأبيض بهدف بالسنغال، وفى النسخة الماضية من البطولة خسر الزمالك امام جينيراسيون فوت بنتيجة 2\1، خارج الأرض أيضا، وفى الأخيرتعادل مع تونجيث سلبيًا.

كما التقى الأهلى مع جان دراك في عام 2000 بدورى ابطال افريقيا وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، وفى عام 2002 خسر الأحمر من نفس الفريق بدور المجموعات من بطولة افريقيا بهدفين مقابل هدف بالسنغال أيضا.

ولم تتوقف مواجهات الفرق المصرية مع أندية السنغال عند الأهلى والزمالك فقط، فسبق و التقي مصر المقاصة مع جينيراسيون فوت بالدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا، وخسر الفرق الفيومى بهدفين دون رد.