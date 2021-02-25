شكرا لقرائتكم خبر عن صراع قوي بين أهل القمة والقاع فى افتتاح الجولة 14 لمجموعة بحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم، الخميس، منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة " بحري والإسكندرية" حيث يدور صراع ساخن على قمة المجموعة قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول بدورى القسم الثانى .

ففي الإسكندرية وعلى ملعبه عز الدين يعقوب يستضيف الأوليمبي فريق مالية كفر الزيات، أصحاب الأرض بقيادة أحمد ساري في المركز الرابع خلف حرس الحدود برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف، وعينهم على نقاط اللقاء واستغلال فوزهم الأخير على الجزيرة مطروح للتقدم خطوة نحو قمة المجموعة، بينما يسعى أيمن مجدي المدير الفني للمالية للخروج من أزمة تراجع النتائج في الجولات الأخيرة بعدما قدم أفضل بداية في انطلاقه المسابقة ويحتل المالية المركز العاشر بـ 16 نقطة .

كما يقود رمضان السيد فريق بلدية المحلة الخامس بـ 21 نقطة، في مواجهة سبورتنج الحادي عشر بـ 13 نقطة، ويطمح البلدية في استغلال عامل الأرض وتجاوز حالة الحزن التي عانى منها لاعبي الفريق عقب تعادله مع كفر الشيخ وضياع فرصة الإنفراد بصدارة المجموعة خاصة وأن للبلدية لقاء مؤجل أمام الجزيرة مطروح، بينما يهدف سبورتنج بقيادة أحمد فاروق للخروج بنقطة التعادل على الأقل من المحلة .

ويستقبل فاركو نادي بيلا على ملعب الجيش الرئيسي ببرج العرب في مهمة قد تبدو سهلة لمتصدر الترتيب بـ 26 نقطة أمام بيلا الرابع عشر بـ 11 نقطة، ويخشى مجدي عبد العاطي من مفاجآت بيلا التي قد تطيح بسلسلة الانتصارات الأخيرة لذا نبه على لاعبيه باللعب دون أي تهاون أمام منافسة، في المقابل يأمل بيلا بقيادة الشحات غنيم في تحقيق نتيجة إيجابية وأداء مباراة قوية قد يكون لها تأثير معنوي كبير في الجولات المقبلة .

ويحل بني عبيد الأخير بـ 7 نقاط ضيفًا على الرجاء السابع بـ 18 نقطة، ويسعى أصحاب الأرض بقيادة أبو العينين شحاته لاستغلال صحوة لاعبيه وتحسن نتائج فريقه منذ توليه الإدارة الفنية لتحقيق فوز ثالث له تواليًا للاقتراب خطوة من أهل القمة، فيما يقود عبد اللطيف الدوماني بني عبيد في ثاني لفاء له مع الفريق خلفًا لوائل القباني .