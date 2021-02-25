شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلم تقريرا عن موقف المصابين فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم بيتسو وسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً عن موقف لاعبي الفريق المُصابين في الفريق الذين غابوا عن تدريبات الفريق الماضية بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

ويبدأ الأهلي غداً، الجمعة، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز المقرر لها الأحد المقبل.

ويُقدم الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق تقريراً للمدير الفني عن موقف المصابين في الفريق والذين خاضوا تدريبات تأهيلية في القاهرة خلال سفر الأهلي إلى تنزانيا لواجهة فريق سيمبا ببطولة أفريقيا.

وغاب عن رحلة الأهلي في تنزانيا الثلاثي ، صلاح محسن وعلى معلول وطاهرمحمد طاهر بسبب الإصابات المختلفة ومعهم وليد سليمان الذي يعاني من إصابة قبل مونديال الأندية.

وخسر الأهلي من سيمبا الثلاثاء الماضي في تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني أن الأهلي قادر على حسم الصعود عن المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال المباريات المقبلة ، وقال موسيماني «لا يزال أمامنا ٤ مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة».

وأكد أن الأهلي دخل مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت له فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة.

وأشار موسيماني إلى أن المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه مدرب محترف ولا يشغله حضور الجماهير ما دام «كاف» قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم.