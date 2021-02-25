ميسي يقود برشلونة إلى بر الأمان أمام إلتشي يثلاثية نظيفة

قاد النجم ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على إلتشي 3-0، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب كامب نو الأربعاء والمؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني.



وسجل ميسي الهدف الأول مطلع الشوط الثاني 48، بعد تبادل ممتاز للكرة مع الدانماركي مارتن برايثوايت الذي لعب أساسياً.



وأضاف الثاني ليو مستغلاً تمريرة الهولندي دي يونغ 68، بعد جهد كبير من الأخير، ثم قدّم برايثوايت تمريرة حاسمة أخرى لكن هذه المرة لخوردي ألبا الذي زرع القبلة الثالثة 73.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث خلف الوصيف ريال مدريد 52 نقطة والمتصدر أتلتيكو مدريد 55.



ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري وانفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين عن زميله السابق ومهاجم أتلتيكو مدريد الحالي الاوروغوياني لويس سواريز.



كما هز قائد برشلونة الشباك في مبارياته السبع الأخيرة توالياً في الدوري، مسجلاً 11 هدفاً.



ويحل برشلونة ضيفاً على إشبيلية في قمة المرحلة 25 السبت المقبل، على أن يتجدد لقاء الفريقين في الثالث من آذار/مارس المقبل في مسابقة الكأس المحلية بعدما وضع النادي الأندلسي قدماً في النهائي بفوزه على برشلونة 2-0 في ذهاب الدور نصف النهائي.



واجه برشلونة ضيفه إلتشي بعد أربعة أيام من تعادله "القاتل" أمام قادش 1-1 في المرحلة 24 الذي وضع حداً لسلسلة من 7 انتصارات متتالية للنادي الكاتالوني في "لا ليغا".



وحافظ برشلونة على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ 14 الأخيرة، وتحديداً منذ كانون الأول/ديسمبر 2020 والخسارة أمام قادش نفسه 1-2.



في المقابل، لم يسبق لفريق إلتشي أن فاز على برشلونة منذ موسم 1974-1975، فيما لم تتلق شباك الـ "بلاوغرانا" اي هدف من ضيفه منذ عام 1978 وسلسلة من 12 مباراة توالياً مع شباك نظيفة في مختلف المسابقات.





المصدر: بي إن سبورت