شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يعد سيرينو بالانتقال إلى الأهلي الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي لاعب فريقها الأوروجواياني سيرينو بالانتقال لصفوف النادي للأهلي وتحقيق حلمه باللعب للقلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفضت إدارة صن دوانز انتقال سيرينو لصفوف الأهلي بسبب المطالب المادية الضخمة، وهو ما جعل اللاعب يبقى ضمن صفوف ناديه رغم إبداء رغبته في الانتقال لبطل أفريقيا، لكن ضغوطات اللاعب أثمرت عن اتفاق جديد بالسماح للاعب بتحقيق حلمه، شرط التركيز مع فريقه الحالى حتى إنهاء الصفقة الصيف المقبل.

وجدد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي حاجته لضم نجم فريقه السابق، حيث أعلن في تصريحات صحفية رغبته الشديدة في ضم لاعب سوبر لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجديد.

وأعاد هذا الوعد بين سيرينو وإدارة صن داونز طريق الود من جديد بين موسيماني ومدرب صن داونز العالمي بعدما شهدت توترا تصاعديا في الفترة الأخيرة، وهاجم بسببها رولاني موكوينا مدرب صنداونز الحالي ومساعد موسيماني السابق المدير الفني للأهلي قائلا: "يجب على موسيماني غلق ملف جاستون سيرينو بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا بشأن اللاعب".

وأضاف موكوينا في تصريحات إذاعية: "نحن لا نتحدث عن لاعبين من فرق أخرى، وأعتقد أنه من غير اللائق والأخلاقي الاستمرار في الحديث عن جاستون، سيرينو في الوقت الحالي ملتزم تمامًا بعقده مع صنداونز".

ويأتي تصريحات المدير الفني لصنداونز على خلفية حديث موسيماني بأن اللاعب بكى بعدما فشل انضمامه للأهلي مؤخرًا نتيجة عدم توصل الناديين لاتفاق مادي بشأن اللاعب.

وحاول الأهلي خلال فترتي الانتقالات الصيفية الأخيرة والشتوية الجارية الحصول على خدمات سيرينو إلا أن إدارة بطل جنوب أفريقيا حددت مبلغ خمسة ملايين دولار لبيع اللاعب.

جدير بالذكر أن سيرينو يمتلك عقدًا مع صنداونز حتى 2025 بعدما جدد الجناح الأوروجوياني عقده في الموسم الماضي.