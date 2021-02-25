شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو ومنيع بشاركان فى الجائزة الكبرى للمصارعة بروما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الثنائى محمد إبراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبا منتخب المصارعة، فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بروما فى الفترة من 4 إلى 7 مارس المقبل.

ومن المقرر أن، يغادر الثنائى معسكر المنتخب المقام بالمجر، على أن يشاركا فى الجائزة الكبرى، ثم يعودا إلى المجر مرة أخرى.

ويطير منتخب المصارعة إلى المجر غدا الجمعة، على أن يستمر المعسكر حتى 16 مارس استعدادا للبطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويرافق بعثة منتخب المصارعة فى المجر 3 مدربين وهم أشرف حافظ، ومحمد إبراهيم، بالإضافة إلى حسام مصطفى.

طلب يوسف حميدة، لاعب منتخب أمريكا للمصارعة اللعب فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو العام الجارى باسم جمهورية مصر العربية، خاصة أن والده ووالدته محل ميلادهما بمصر.

وخاطب اللاعب الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عصام نوار يطلب الحصول على الجنسية المصرية واللعب باسم مصر فى الاولمبياد، وذلك بعد أن خاطب الاتحاد الدولى، لإخطارهم بطلبه ورغبته، وكذلك حصل على موافقة الاتحاد الأمريكى للعبة، ووبالفعل حصل على موافقة الأخير.

وجاء طلب اللاعب خاصة وأنه لاعب غير أساسى فى المنتخب الأمريكى لذلك طلب اللعب مع المنتخب المصرى للمشاركة أساسيا مع المنتخب والتأهل لأولمبياد بالعلم المصرى ورفع علم جمهورية مصر العربية فى البطولات الدولية وعلى رأسها الأولمبياد.