شكرا لقرائتكم خبر عن مـنـع الاتحاد والأهلي من اللعب في «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يترقب قطبا المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي جاهزية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، من أجل العودة لخوض ما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الحالي، فيما أكدت لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من الناديين أن أعمال الصيانة في استاد الجوهرة بجدة ربما تستمر لنهاية الموسم الحالي، ما سيضطر الأهلي والاتحاد لاستكمال مباريات الموسم الحالي على ملعبي الشرائع بمكة، ورديف الجوهرة بجدة، بسبب سوء الأرضية لعدم مواءمة الزراعة الشتوية، إذ لعبت آخر مباراة فيه منتصف يناير الماضي بين الأهلي والهلال، وبعدها منعت وزارة الرياضة اللعب عليه وفتحت تحقيقا مع الشركة المشغلة.

وكشفت المصادر ذاتها أن استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة اقترب من الجاهزية الكاملة لاستقبال المباريات الرسمية، إذ ستكون هناك تجربة من قبل الشركة العالمية الناقلة لمباريات المسابقات السعودية في غضون الأسابيع القادمة من خلال إقامة إحدى المباريات التجريبية للوقوف على عملية آلية نقل المباريات، وفي حال نجحت تلك التجربة سيكون الأمر متاحا لاستضافة مباريات الاتحاد والأهلي على الملعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي في حال موافقة وزارة الرياضة.