شكرا لقرائتكم خبر عن غضب اتحادي قبل موقعة القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اجتاحت حالة من الغضب أنصار العميد بعد الخسارة التي مني بها الاتحاد أمام الفيصلي بنتيجة 1/‏‏3، في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسهمت في بقاء الفريق الاتحادي في المركز الرابع في سلم ترتيب فرق الدوري، وأحدثت حالة انقسام بين الاتحاديين حيال الأسباب التي أدت لهزيمة العميد، إذ حملت نسبة كبيرة من الاتحاديين المدرب كاريلي الخسارة نظير الأخطاء الفنية، ومجاملة بعض اللاعبين على حساب آخرين في الفريق، فيما اعتبر بعض الاتحاديين الخسارة لعدم ظهور بعض اللاعبين بمستوياتهم الفنية، وطالب بعض الاتحاديين إدارة النادي وجهاز الكرة بالعمل على محاسبة المدرب واللاعبين حيال الخسارة والعمل على عودة الفريق للمسار الصحيح. من جانب آخر، وقف المدرب على نقاط الضعف في القادسية الذي سيواجه العميد الأحد القادم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ21، وسيبدأ التجهيزات الفنية للمواجهة المهمة من أجل العودة للانتصارات، وحصد النقاط الثلاث، والمنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري الموسم الحالي.

ومن جهة أخرى، علمت "الخليج 365" من مصادرها أن المدير التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الاتحاد خالد بن يمين تقدم باستقالته من منصبه، بعد مضي أقل من شهرين على قرار تعيينه من قبل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بناء على ما رفعه آنذاك الرئيس التنفيذي للنادي عبدالوهاب عابد بتكليف خالد بن يمين بمنصب المدير التنفيذي للألعاب المختلفة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن استقالة خالد بن يمين تأتي في ظل تعارض الصلاحيات مع الرئيس التنفيذي للنادي عبدالوهاب عابد، وعدم منحه صلاحيات كاملة لتنفيذ مشروعه التطويري لألعاب النادي.