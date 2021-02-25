شكرا لقرائتكم خبر عن كارلو بوتاجي: تاريخ الدرعية ساهم في نجاح فورمولا إي والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - كشف الرئيس التنفيذي للشركة المسوقة لسباق «فورمولا إي الدرعية» كارلو بوتاجي، أنهم يستخدمون مولدات تعمل على الوقود الحيوي من مصادر مستدامة، وهذا الوقود المعتمد هو عبارة عن زيت نباتي مهدرج عالي الأداء ومنخفض الكربون ومصنوع من مواد مستدامة مصمّمة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالإضاءة التقليدية المستخدمة في أماكن رياضة السيارات، وأن المسار سيكون مضاء بأحدث تقنيات المصابيح التي تتحكم بالطاقة الـLED، مشددا على الأهمية التاريخية للدرعية والتي تتحدث عن نفسها من ناحية الهندسة المعمارية التي تعود إلى عدة قرون، لافتا إلى أن الدرعية استضافت سباق فورمولا إي مرتين، ويتميّز السباق الثالث بالمعاني التي يحملها لسكّان المملكة الذين يعشقون رياضة السيارات إلى جانب كونه مناسبة مليئة بالتاريخ العريق، كما أنه الحدث الوحيد الذي يقام في أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وقال: «أعتقد أن رؤية 2030 هي السياسة الشاملة المتعلّقة بجميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية ، لاسيما تلك المتعلّقة بقيادة التغيير لتحسين مستويات المعيشة، والانفتاح أكثر على السياح من جميع أنحاء العالم، بهدف أن تصبح السعودية حافزًا للتغيير الإيجابي في العالم، وفورمولا إي تعكس روح المملكة بالفعل والعكس صحيح». وأضاف: «يتمحور العامل الرئيسي لجلب الرياضة إلى المملكة حول خلق الرغبة في المشاركة والمنافسة والفوز، ونجاح كأس العالم للفروسية الأخيرة أعطى السعودية زخما إعلاميا كبيرا اختصر عمل ربع قرن في موسمين، والمشاركون في فورمولا 1 وفورمولا إي والـWWE أسماء رياضية كبيرة سينعكس وجودهم إيجابا على السعودية، كما لا أنسى الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس ATP ورابطة لاعبي الغولف المحترفين PGA، وغيرها الكثير، وبطولة العالم في الملاكمة»، مؤكدا أن الاستمرار في تطبيق الانفتاح والتغيير الإيجابي في المملكة العربية السعودية، وهو ما تجسّده رؤية 2030، سيساعد ويدفع الناس إلى متابعة الرياضة والاستمتاع بأجمل الأوقات، وأنهم يعملون على إعداد سائق سباقات سعودي يحرز مركزا متقدما في فورمولا إي.