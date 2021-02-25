الأميركي هولواي يحقق رقماً قياسياً في سباق 60 متر حواجز داخل قاعة

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باريس : حطم العداء الأميركي غرانت هولواي الرقم القياسي العالمي للبريطاني كولن جاكسون في سباق 60 متر حواجز داخل قاعة، في لقاء مدريد لألعاب القوى الأربعاء.

وسجل بطل العالم لسباق 110 أمتار حواجز عام 2019، رقماً قياسياً جديداً بلغ 7,29 ثوانٍ ليحطم بفارق 0,01 ثانية، الرقم القياسي السابق الذي سجله البريطاني جاكسون في آذار/مارس عام 1994.

وكان هولواي سجل 7,32 ثوانٍ في التصفيات، وانطلق في السباق النهائي بأسلوبه المألوف في طريقه لتحقيق الرقم القياسي الجديد، حيث احتل البريطاني أندرو بوتزي المركز الثاني مع 7,51 ثوانٍ.

وظهر العداء الأميركي، البالغ 23 عاماً، في حالة بدنية جيدة طوال الشتاء، حيث سجل في عشر محاولات أقل من 7,40 ثوانٍ.