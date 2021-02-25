شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا السابق: أنا من أحضرت لويس صاحب الهدف فى مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سفين فاندينبروك، المدير الفنى لفريق الجيش الملكى المغربى الحالى وسيمبا التنزانى السابق، أن الكرة التنزانية ليست بهذه القوة، ولكن تتقدم بشكل جيد، ومنذ 3 سنوات بدأت فى التطور.

وأضاف سفين فاندينبروك، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى"، أنه تولى تدريب الفريق وكان هدفه رفع مستواه، وعمل معهم عاما و4 أشهر لتكوين فريق قوى.

وعن مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت الثلاثاء الماضى قال فاندينبروك إنه شاهد جزءا من المباراة، مضيفا: "شاهدت هدف اللقاء، وأنا من أحضرت لويس لاعب سيمبا للفريق".

وعن وجود سيدة فى إدارة الفريق، قال فاندينبروك إنها تولت المهمة منذ 4 أشهر ولديها خلفية كبيرة عن كرة القدم، وتؤدى عملها بشكل جيد، ومنحته فرصة ومساحة وحرية مطلقة لتطبيق عمله والجوانب التكتيكية، وضم لاعبين جدد وهو ما سهل عمله مع الفريق التنزانى بطريقة متميزة.