شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: معتمد جمال اتظلم مع الشباب.. ومصطفى فتحى لازم يرجع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد صالح، نجم الزمالك الأسبق، المدرب العام الحالى لفريق سموحة، أن معتمد جمال مدرب منتخب الشباب السابق تعرض للظلم خلال توليه المهمة، بسبب رفض عدد من مدربى الأندية ترك اللاعبين للانضمام للمنتخب، بحجة حاجة الفرق لهم فى هذا التوقيت.

وقال صالح خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوى" إنه حال استمرار هذا المنتخب كان سيفرز لاعبين مميزين مثل محمد عصام الغندور حارس المرمى، والذى كانت لديه موهبة كبيرة.

وبالانتقال إلى مصطفى فتحى، أكد صالح أن اللاعب مهارى ويصنع الفارق مع فريق سموحة بشكل غير طبيعى، قائلا: "مصطفى فتحى لازم يكون فى منتخب مصر".

وأشار أحمد صالح نجم الزمالك السابق إلى أن مصطفى فتحى لا ينظر إلى الأموال، حيث عرض البنك الأهلى أموالا أكثر من سموحة لضم اللاعب لكنه اختار سموحة، لأنه يعرف مصلحته ويعرف يفكر جيدا، قائلا: "مصطفى فتحى مش بيبص للفلوس".

وعن مصطفى محمد، قال أحمد صالح: إنه كان يأخذ برأيه فى الإعارات التى خرج لها فى الدورى المصرى، وإذا حصل أسامة فيصل على فرصة واشتغل على نفسه سيقدم مستوى متميز فى الزمالك".