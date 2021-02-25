شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حلمى طولان بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى إنبى، للإصابة بفيروس كورونا، قبل ساعات قليلة من مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأظهرت المسحة الطبية التى خضع لها فريق إنبى إصابة حلمى طولان بفيروس كورونا، ليدخل المدير الفنى الحجر المنزلى، ومن المقرر أن يتولى ممدوح المحمدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة الإنتاج.

على صعيد آخر، كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، عن فسخ عقد المهاجم الغانى كوامى كاريكارى، مع الفريق بعد تأخر وصول بطاقته الدولية، مشيرا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن كاريكاري سيرحل إلى أوكرانيا، بعد عدم الوصول إلى إتفاق بشأن وصول بطاقته الدولية.

وكان نادي إنبي أعلن فى بداية يناير الماضى عن التعاقد مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ28 عاما بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين، وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات، كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلى القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب، وتم التعاقد معه ، إلا أن الفشل فى الحصول على بطاقته الدولية على مدار شهرين ماضيين، دفع إنبى لفسخ التعاقد مع اللاعب.