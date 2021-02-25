شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى النجوم: رفضت وقف قيد الإسماعيلى ولنا 24 مليون جنيه ولن نتنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادى النجوم، أنه رفض وقف قيد نادى الإسماعيلى في الانتقالات الشتوية الماضية حبا في الدراويش بعد الحصول على حكم في أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى الزمالك.

وقال محمد الطويلة في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب اون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "حاولت الحصول على حقوق نادى النجوم تجاه الإسماعيلى بكل الطرق المشروعة، ورفضت وقف قيد الإسماعيلى حبا في الدراويش ولأنى لو طبق هذه العقوبة سيكون من حق الاتحاد الانتقال إلى العقوبة التالية وهى خصم النقاط بعد شهر من العقوبة الأولى ثم الهبوط للدرجة الأدنى".

وأوضح رئيس النجوم: "تعاملت مع النادي الإسماعيلي بنوع من الرأفة وقررت فتح القيد مؤقتا له بعد التأخير في دفع المبالغ المستحقة لنادي النجوم من صفقة إبراهيم حسن لكنهم لم يقدِّروا ذلك، الآن أصبح مجموع مستحقاتنا بعد التأخير 24 مليون جنيه ولن نتنازل عنها".

وكان نادى النجوم أصدر بيانا رسميا، صرح خلاله بأنه قد انتهت المهلة التي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أمام النادي الإسماعيلي بتاريخ 19 فبراير 2021، وعلى ذلك فإن نادي النجوم لكرة القدم يترقب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي ستُعقد يوم الإثنين القادم للنظر في إصدار العقوبات التي حددتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولوائح لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف "الطويلة"، خلال البيان الصادر قبل قليل، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تنص على أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي، يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة.

وتابع رئيس نادي النجوم، إنه في حال استمرار التعنت في تنفيذ العقوبات تستمر لجنة الانضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى، مع حفظ حق نادي النجوم لكرة القدم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد.

وختم البيان: "يؤكد نادي النجوم لكرة القدم تمسكه بكافة حقوقه القانونية المتزايدة جراء تعنت إدارة نادي الإسماعيلي الرياضي".