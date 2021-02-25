شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو: الإسماعيلي عملاق نائم.. والدوري بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، مدرب وادي دجلة السابق، أن المنافسة على الدوري هذا الموسم ستنحصر كعادتها بين الأهلي والزمالك، موضحا أن النيران اشتعلت في المنافسة هذا الموسم بفضل ما يقدمه الزمالك من مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

وتابع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس، مع مدحت شلبي، أنه لم يعجبه أداء الأهلي أمام سيمبا التنزاني موضحا أن الفريق لم ينتفض سوى في الدقائق الأخيرة.

وتابع مدرب دجلة السابق: "بالنسبة لمونديال الأندية يمكن القول بأن الأهلي قدم مستوى مميز والعودة بالبرونزية شيء جيد، لكن من الصعب جدا المنافسة مع بايرن ميونخ بسبب فارق الإمكانيات الكبيرة وهو ما ظهر في المباراة.

وتوقع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو صعوبة مباراة دجلة والاتحاد السكندري المقرر لها اليوم بسبب امتلاك الفريق السكندري للاعبين بقدرات كبيرة مما يصعب المباراة متمنيًا أن يخرج دجلة من كبوته وتتحسن نتائجه مستقبلا".

ووصف بابافاسيليو الإسماعيلي بالعملاق النائم قائلا: "نتائج الإسماعيلي لا تليق به، لكنه في كل الأحوال لن يهبط، الفرق الكبيرة يمكن أن تنتفض في أي وقت خاصة إذا ما امتلك لاعبين بحجم لاعبي الدراويش".

وأعلن نادي وادي دجلة رسميًا اعتذار مديره الفني بابافاسيليو عن عدم استمراره في قيادة الفريق، ووجه له الشكر في بيان أصدره اليوم الخميس.

وتولى بابافسيليو قيادة وادي دجلة العام الماضي، خلفًا لليوناني تاكيس جونياس، وقاد الفريق لنتائج طيبة خلال النصف الثاني من موسم 2019/2020، إلا أن تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي دفعه للاعتذار عن الاستمرار في منصبه. ويحتل وادي دجلة مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وبدأ بابافاسيليو مشواره التدريبي عام 2006 وقاد العديد من الأندية الأوروبية خلال السنوات الماضية، أبرزها أبولون ليماسول القبرصي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وبانيونيوس اليوناني.