شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشباب: 15 لاعبا من 72 فى منتخب 2003 تركوا انطباعا جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب مواليد 2003، أن تأجيل دوري الجمهورية أفاد تجمع المنتخب المقام حاليا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، موضحا أن الجهاز الفني وضع خريطة عمل تمتد لمدة عامين تمهيدا لكأس العالم للشباب 2023.

وأكد جابر في تصريحات للموقع الرسمي باتحاد الكرة المصري، أن قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار بشكل مبدئي بلغ 72 لاعبا تم تقسيمهم على مجموعتين، موضحا أنه سيتم الحكم على جميع العناصر اليوم الخميس.

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب الشباب كوَّن انطباعا جيدا عن 15 لاعبا تقريبا من المجموعة الأولى، وسيتم انتقاء أفضل العناصر من المجموعة الثانية، كما أن هناك مجموعة تبدأ الاختبارات السبت المقبل".

وانطلق الاثنين الماضي المعسكر المفتوح لمنتخب الناشين مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، وحتى اليوم 25 فبراير الجارى بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، على أن يقام المعسكر على مجموعتين.

وبدأ لاعبو المجموعة الأولى فى التجمع السبت الماضي حتى اليوم الاثنين بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، بينما ينضم لاعبو المجموعة الثانية للمعسكر المفتوح الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى أيضا.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وصرح محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 بأن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا.