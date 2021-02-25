شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلي فى إعارة مروان محسن خلال ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو النادي الأهلي التفكير في إعارة مروان محسن نهاية الموسم الجاري بدعوى تراجع مستواه، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن مروان محسن مُستمر مع الفريق ولا توجد أي نية للاستغناء عنه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. وشهدت الفترة الماضية أنباء حول تفكير إدارة الأهلي في بيع مروان محسن بنهاية الموسم الجاري.

وازداد الجدل بعدما خرج تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن بتصريحات تليفزيونية مؤخراً قال فيها إن الإعارة قد تكون الحل لخروج مروان محسن من دائرة الانتقادات التى يتعرض لها مؤخراً.

وكشف تامر النحاس عن إمكانية رحيل مروان محسن من الأهلي نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة إذا كان هذا حلاً لموجة الهجوم الشرسة التى يتعرض لها اللاعب مؤخراً.

وفتحت هذه التصريحات الباب حول إمكانية رحيل مروان محسن عن الأهلي، لكن إدارة القلعة الحمراء أكدت أن هذا الأمر لم يتم طرحه من الأساس لأن الفريق في مرحلة هامة من الموسم.

من ناحية أخرى أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أن الأهلي لم يتعاقد مع مهاجمين جدد، سواء من اللاعبين المحليين أو من جنسيات أخرى، وأن ما يتردد في هذا الشأن كلام عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح أن فريق الكرة بالنادي يعيش حالة من الاستقرار على جميع الأصعدة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين في كل الخطوط، وأن تركيز الجميع ينصب على توفير الأجواء المناسبة للفريق في مشواره الإفريقي والمحلي، لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات.

وأضاف توفيق، أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خاصة مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وأن التعاقد مع صفقات جديدة بالأهلي يجري وفقا لمعايير محددة، حيث يتم تقييم الأمور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وبالرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الفترة الحالية لم تشهد التطرق إلى التفاوض أو التعاقد مع لاعبين جدد في أي مركز من المراكز، خاصة أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على كافة المستويات، بعد الفوز ببطولة الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.