مدرب مارسيليا: محمد صلاح من أفضل اللاعبين وأتمنى انتقاله لبايرن ميونخ

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القاهرة - سامية سيد - أكد المغربى ناصر لارجيت، مدرب مارسيليا الفرنسي، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى من أفضل اللاعبين المتواجدين حاليا في العالم وأتمنى انتقاله لبايرن ميونخ.

وقال مدرب مارسيليا في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "أحب ليفربول كثيرا وحزين على تراجع نتائجه، وأعتقد أن عدم التعاقد مع اللاعبين في الموسم الماضى سبب تراجع مستواه".

وأضاف ناصر لارجيت: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا في العالم، وأتمنى أن يذهب إلى بايرن ميونخ لأنه يضم نجوما كبار قادرين على مساعدة محمد صلاح".

وأوضح مدرب مارسيليا: "نقص ثقة المدرب العربى في قدراته سببه غيابه عن التدريب في أوروبا، وعاصرت أحمد أبو مسلم وحسنى عبد ربه أثناء وجودهما في ستراسبورج، وبعض الأندية المصرية تضم مراكز تكوين متميزة وعلى رأسها الأهلى والزمالك".

وتابع: "تكليفي بقيادة ناد كبير مثل مارسيليا الفرنسي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي بعدما كنت أقود قطاع الناشئين في الفريق، وأتمنى النجاح في مهمتى الحالية والاستمرار مع الفريق الأول، على الرغم أن النادى يبحث عن مدير فنى، لكنى على استعداد لإكمال المهمة لنهاية الموسم".

وأضاف: "كنت أقود قطاع الناشئين في مارسيليا قبل تولى تدريب الفريق الأول، وأملك خبرات 37 في تجارب الناشئين والشباب والأهم تقديم مواهب للفريق الأول، والنتائج غير مهمة، وسبق لى تولى الإشراف على أكاديمية محمد السادس".

وأوضح لارجيت: "هدفنا في مارسيليا التقدم للمركز الخامس من أجل ضمان أحد المقاعد في الدورى الأوروبى، والعمل الجماعى هام جدا في الكرة الحديثة بشكل أكبر من الحلول الفردية".