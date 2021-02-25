شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: إيقافى أكبر من اختراق الفقاعة.. والقرار يمنعنى من الترشح فى الانتحابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن سبب إيقافه لمدة عام من جانب الاتحاد الدولى أكبر من اختراق الفقاعة في بطولة كأس العالم لليد، لأن الفقاعة مستحدثة ويتم وضع لوائحها وشروطها خلال البطولة.

وقال نصر في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك، إنه كان يقوم بدورين في البطولة، الأول بصفته رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، والثانى رئيس اللجنة المنظمة، ولم يكن لدى قرار بدخول الفقاعة من البداية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن ما يتردد عن إيقافه بسبب اختراق الفقاعة بأنه في إحدى المرات توجه ومعه رئيس لجنة القيم بالبطولة وأوصلهما السائق إلى المقصورة لكنه قابله بأن هذا ليس المكان المخصص لهما، فتوجها إلى المكان المخصص سويا، لتأتى العقوبة من نفس الشخص الذى كان معى، فاذا كان هذا سبب الإيقاف فلماذا لم يتم إيقافه معى.

وعن توابع الإيقاف قال نصر إن الإيقاف لمدة سنة ترجمتها 5 سنوات لأنه كان ينوى الترشح للانتحابات، وبالتالي لن يتمكن من الترشح للانتخابات القادمة، وتساءل نصر عن الجريمة التي ارتكبها في حق الاتحاد الدولى لكرة اليد حتى يتم إيقافه لمدة عام.

واختتم نصر حديثه قائلا إن قرار الإيقاف سيصله غدا بالتفاصيل، كما أنه من حقه حرية التظلم، والذى به عدة درجات.