شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينجح فى التعاقد مع كريم فؤاد لمدة 5 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى فى إبرام أولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب المنتخب الأولمبى ونادى النجوم المعار إلى نادى إنبى، لمدة 5 مواسم ابتداءً من الموسم المقبل.

وكشف مصدر فى الأهلى أن الفريق حصل على توقيع اللاعب وأنهى التفاوض مع النجوم على ضم ظهير أيمن المنتخب الأولمبى لمدة 5 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

وفى ذات السياق أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أن المبلغ المطلوب من النجوم لتفعيل عقد كريم فؤاد كبير، خصوصا أن سياسة ناديه تعتمد على بيع اللاعبين المميزين، وتسويقهم محليا وخارجيا، لكن شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة فى هذا التوقيت سيكون صعبا للغاية.

وقال مدير الكرة بإنبى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، مشيراً إلى أنه يتمنى استمرار اللاعب معهم لما يمثله من إضافة كبيرة للفريق.

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن المبلغ المطلوب لتفعيل عقد شراء كريم فؤاد 15 مليون جنيه كبير وسياسة الفريق البترولى لا تعتمد على دفع مبالغ مالية كبيرة فى اللاعبين للتعاقد معهم.

وأوضح محمد أن كريم فؤاد يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.

وتعاقد الفريق البترولى مع اللاعب قبل بداية الموسم الماضى لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهى بنهاية الموسم الجارى، مع وجود بند فى عقد اللاعب يفيد بأولوية نادى إنبى فى شراء اللاعب بشكل نهائى مقابل 15 مليون جنيه كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.