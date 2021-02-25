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صحفى إسبانى فى تصريحات لـ أون تايم سبورتس: محمد صلاح غير سعيد فى ليفربول

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القاهرة - سامية سيد - أكد الصحفي الإسباني إدوارد كورانجو بجريدة آس الاسبانية، أن محمد صلاح نجم الريدز يفكر في الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري قائلا: "صلاح أكد لي أنه غير سعيد في ليفربول".

وأكد كورانجو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس، مع مدحت شلبي: "لو كان لصلاح أن يختار بين الريال وبرشلونة أفضل انتقاله لريال مدريد لأنها المدرسة التي تناسبه بسبب وجود أكثر من لاعب يؤدي أدوار صلاح في حتى في حال رحيل ".

وأضاف الصحفي الإسباني القائمة بإجراء حوار مطول مع صلاح مؤخرا: "رواتب اللاعبين في مرتفعة جدا عن برشلونة، كما أن الرواتب في الريال متقاربة أمام برشلونة فهناك تفاوت كبير جدا بين رواتب اللاعبين".

وتابع: "حينما أجريت حوارا مع صلاح كان مرتب له في منزله، لكن عودة تفشي غير وجهة المقابلة إلى أحد الفنادق".

تواجد الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في قائمة أغلى لاعبي العالم وفقاً لشبكة  KPMG  المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، حيث حل الفرعون في المرتبة السادسة بالقائمة بقيمة 115 مليون يورو، ما يوازي ملياري جنيه و180 مليون جنيه.

وتصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 185 مليون يورو، يليه هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بقيمة 125 مليون.

بينما جاء ثالثاً في القائمة رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث بقيمة 125 مليون يورو أيضاً، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الخامسة بقيمة 118 مليون يورو بفارق 3 ملايين عن دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ومحمد صلاح الذى تصل قيمتهم التسويقية الى 115 مليون وأصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي.

وجاء البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز الثامن بقيمة 114 مليون يورو، وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول تاسعاً بقيمة 111 مليون، وأخيراً حل عاشراً السنغالي ساديو ماني بقيمة 110 مليون يورو.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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