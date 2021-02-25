شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة سيمبا توقف خطة تمديد عقد موسيمانى مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمدت هزيمة الأهلي من سيمبا في تنزانيا مفاوضات لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتمديد عقده، بعدما فتحت الهزيمة باب الانتقادات للمدير الفني.

وأزعجت طريقة لعب موسيماني وقراراته الفنية في المباراة التي انتهت بهزيمة الأهلي بهدف دون رد أمام بطل تنزانيا مسئولي الأهلي، كما أزعجت الجماهير بغض النظر عن نتيجة المباراة، لكن الشكل الذي ظهر به الفريق لا يعبر عن كونه حامل لقب البطولة وثالث العالم.

وانتقد مسئولو الأهلي لجوء موسيماني للدفاع أمام سيمبا في الوقت الذي كان يحتاج فيه الفريق لردة فعل هجومية بعد التأخر في النتيجة، كما لم تفهم لجنة التخطيط هدف موسيماني من اللعب بأربعة لاعبين وسط دفاعي يتشابهون كثيرا في الأدوار والمهام في لقاء الفريق الأخير أمام سيمبا.

وفتح المستوى الذي ظهر به الأهلي مؤخرا باب الجدل حول عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، وبدأت مطالبات من بعض الجماهير الغاضبة من موسيماني بعودة المدرب السويسري رغم خطايا رحيله عن الفريق في وقت حرج ومؤثر للغاية، وتوتر العلاقة بينه وبين مجلس الإدارة.

ودافع موسيماني عن نفسه بعد موجة الانتقادات التي وجهت إليه، كاشفا أن ناديه صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا، قائلا: "الفريق التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي ولكننا كما نستحق نتيجة غير الهزيمة، أتيحت أمامنا أكثر من ثلاثة فرص في الشوط الأول من فرصة لبواليا وقبلها كهربا بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني".

وأضاف موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سوء الحظ في عدم تسجيل أي من الفرص حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء "، وأوضح: "كان من الطبيعي بسبب حالة الطقس ودراسة طريقة لعب سيمبا جيدا أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية".

وأكد موسيماني أن الأهلي خاض مجرد مباراتين من أصل 6 مباريات في دور المجموعات ولا تزال هناك مباريات مهمة عليه أن ينظر إلى الفوز فيها واتم موسيماني حديثه بأنه سيعمل حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المحلية المقبلة أمام طلائع الجيش وتجهيز اللاعبين بعد رحلة تنزانيا الشاقة بدنيا وذهنيا قبل أن يعود لضغوط أكبر بالتفكير في مباراة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا‎.

وعادت بعثة الأهلي من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

‎ويستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.