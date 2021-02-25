شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع أسوان مداعبا حسام البدري: المنتخب الوطني حلم يراودني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المستوى الكبير الذي يقدمه أسوان مع مدربه علاء عبد العال لتسليط الضوء على أداء بعض اللاعبين في فريق زهرة الجنوب، خاصة خط الدفاع الذي تحمل مهمة ثقيلة وقاد تماسيح النيل لثمانى مباريات بدون هزيمة في المباريات الأخيرة بالدوري وكأس مصر، وبدون أي هزيمة منذ تولى عبد العال المهمة.

ومن أبرز نجوم الفريق المدافع محمود شبانة، الذي يؤمن بحظوظه فى الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة بعد تألقه مع زهرة الجنوب هذا الموسم، وقال اللاعب عقب لقاء فريقه أمام سوهاج الأربعاء والفوز بكأس مصر: "أسعى للانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة بعد المستوى الذي أقدمه هذا الموسم مع أسوان".

مدافع الفريق الجنوبي واصل في تصريحات للصحفيين: "اللعب لمنتخب مصر حلم يراودني وأتمنى أن يتحقق في الفترة المقبلة. لدي القدرة على إثبات ذاتي مع الفراعنة حال تم ضمي من قبل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري".

وأكمل شبانة: "أتمنى أن أكون في حسابات المنتخب وأثق في رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. وترشيح مدربي علاء عبدالعال لي للانضمام لمنتخب مصر والإشادة بي عبر وسائل الإعلام أمر أسعدني بلا شك، خصوصا أنه أكد لي أنه لا يجاملني بل قال ما أستحقه".

وأشار شبانة صاحب الـ 25 عاما إلى أن فريقه يقدم مستويات طيبة تحت قيادة علاء عبدالعال منذ توليه المسئولية والمباريات الأخيرة شهدت انتصارين مهمين ببطولة الدوري على حساب فريقين كبيرين مثل المقاولون والاتحاد، ثم عبور سوهاج في كأس مصر اليوم والتأهل لدور الـ16.

وحقق فريق أسوان الفوز على نظيره سوهاج بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما باستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات دور 32 لكأس مصر، وبذلك تأهل الفريق الأسوانى لدور 16 بالمسابقة، وأحرز أهداف أسوان أحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وعمرو ناصر.

شهدت المباراة حماسا شديدا من الفريق نظرا لكون اللقاء دربى الصعيد، وهناك تاريخ طويل بينهما، وحرص علاء عبد العال المدير الفني لأسوان على الدفع بلاعبى الصف الثانى لإراحة الأساسيين من أجل منافسات الدورى الأكثر أهمية لدى الجهاز الفني.