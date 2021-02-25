شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-2-2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس ثلاثة مباريات قوية تجمع الإنتاج الحربى مع انبى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز فيما تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع وادى دجلة على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة وأخيراً تقام مباراة بيراميدز والجونة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.



موعد مباراة الإنتاج الحربي وإنبي يستضيف الإنتاج الحربى نظيره إنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق بنفس الجولة. موعد مباراة الإنتاج الحربي وإنبي

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 27 هدف،فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ودجلةويواجه الاتحاد السكندرى نظيره وادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدورى فيما خسر وادى دجلة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

موعد مباراة بيراميدز والجونة يستضيف بيراميدز نظيره الجونة في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على راسينج كلوب الايفوارى والتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية كما شهد أخر ظهور للفريق السماوى بالدوري فوز على الطلائع بهدف دون رد ، فيما خسر الجونة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة عشرة للدوري. موعد مباراة بيراميدز والجونة

ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدف.