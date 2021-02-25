شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-2-2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس ثلاثة مباريات قوية تجمع الإنتاج الحربى مع انبى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز فيما تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع وادى دجلة على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة وأخيراً تقام مباراة بيراميدز والجونة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.
موعد مباراة الإنتاج الحربي وإنبي
ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 27 هدف،فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة فيما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
موعد مباراة بيراميدز والجونة
ويحتل بيراميدز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدف.