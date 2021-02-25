شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان لليوم السابع بعد إصابته بكورونا: اطمنوا وخلوا بالكم من نفسكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طمأن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا، ووجه طولان رسالة إلى جمهوره عبر الخليج 365 قائلا: "أنا بخير وخلوا بالكم من نفسكم، والتزموا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس اللعين"، أضاف أنه يخضع للعزل المنزلى وملتزم بالبروتوكول العلاجى الخاص بالفيروس.
وتعرض حلمى طولان للإصابة بفيروس كورونا، قبل ساعات قليلة من مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وأظهرت المسحة الطبية التى خضع لها فريق إنبى إصابة حلمى طولان بفيروس كورونا، ليدخل المدير الفنى الحجر المنزلى، ومن المقرر أن يتولى ممدوح المحمدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة الإنتاج.