حلمى طولان لليوم السابع بعد إصابته بكورونا: اطمنوا وخلوا بالكم من نفسكم

القاهرة - سامية سيد - طمأن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا، ووجه طولان رسالة إلى جمهوره عبر الخليج 365 قائلا: "أنا بخير وخلوا بالكم من نفسكم، والتزموا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس اللعين"، أضاف أنه يخضع للعزل المنزلى وملتزم بالبروتوكول العلاجى الخاص بالفيروس.

وتعرض حلمى طولان للإصابة بفيروس كورونا، قبل ساعات قليلة من مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأظهرت المسحة الطبية التى خضع لها فريق إنبى إصابة حلمى طولان بفيروس كورونا، ليدخل المدير الفنى الحجر المنزلى، ومن المقرر أن يتولى ممدوح المحمدى مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة الإنتاج.

ويحتل الإنتاج الحربى المرتبة السابعة عشرة بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير، وخاض الإنتاج الحربى 13 لقاء، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى ثلاث مباريات وخسر فى 8 مباريات وأحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعدما شارك في 11 لقاء، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات وأحرز 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.