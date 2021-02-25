شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل على الدكة وجنش يحرس عرين الزمالك محليا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على الدفع بـالحارس محمود عبد الرحيم جنش حارسا أساسيا للزمالك محليا وقاريا، فيما تبقى من الموسم، بعد الأخطاء التي ارتكبها أبو جبل في الفترة الأخيرة.

وتكررت أخطاء أبو جبل القاتلة في مباراتي الإسماعيلي بالدوري ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على جنش في مباراة الفريق الأخيرة أمام تونجيث السنغالي.

وظهر أبو جبل بشكل متواضع ومتذبذب أمام الإسماعيلي، حيث فشل جبل في استلام كرة على حدود منطقة جزاء الأبيض تسببت في هجمة خطيرة للغاية من جانب الدراويش ولولا رعونة محمد الشامي في إنهاء الفرصة لكانت الكرة في شباك الزمالك، كما أن هدف الدراويش الأول تمركز خاطئ من الحارس.

وقاريا، كاد أبو جيل أيضا يكلف فريقه خسارة قاتلة أمام أمام مولودية الجزائر بعدما خرج أبو جبل إلى وسط ملعبه على طريقة نوير للتصدي للمهاجم المنفرد من منتصف الملعب وسط رقابة مشددة من مدافعي الزمالك كادت أن تتسبب في خسارة الأبيض بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأبلغ الجهاز الفني للزمالك حارس مرماهم جبش بأنه سيكون له دور مؤثر وفعال مع الفريق في المباريات المقبلة ولن يتم تجاهله أو تهميشه بعدما صبر لشهور على دكة البدلاء وكان أبو جبل متصدرا للمشهد.

ورغم التعادل الذي عاد به الزمالك من السنغال أمام تونجيث، لكن جنش كان أبرز نجوم اللقاء، وتصدى لأكثر من محاولة للفريق السنغالي رغم قلة المحاولات الهجومية للمضيف.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، سر مشاركة جنش في التشكيلة الأساسية، موضحا أن باتشيكو اتخذ القرار بعد كثرة أخطاء محمد أبو جبل الحارس الأساسي في المباريات الأخيرة وخاصة في مباراة الإسماعيلي بالدوري.

وأضاف المصدر أن باتشيكو احتفظ بالقرار لنفسه وبدأت تظهر ملامح رغبة المدرب في تواجد جنش بالتشكيلة الأساسية، خلال المران الأخير للزمالك في السنغال، حيث تأكد الجميع بعد التدريب من استبعاد أبو جبل ومشاركة جنش أساسيا.

أوضح المصدر الزملكاوي، أن باتشيكو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في اختيار تشكيل مباريات الزمالك ومشاركة جنش قراره الشخصي بدون أي تدخلات من أحد.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.