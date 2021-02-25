شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: تركيزنا على مواجهة دجلة.. وهدفنا الفوز على الترجى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الفريق أغلق ملف دوري الأبطال الأفريقي ويركز حاليًا على مباراة وادي دجلة المقررة إقامتها الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، مضيفًا أن الزمالك قدم مباراة جيدة أمام تونجيث السنغالي وكان الاقرب للفوز، مشيرا إلى أن التعادل ليس نتيجة سيئة وسط الصعوبات التي واجهها الفريق.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك، فى تصريحات له، أن تعادل الترجي التونسي ومولودية الجزائر في نفس المجموعة يصب في مصلحة الأبيض، مشددا على أن هدف الفريق هو الفوز على الترجي في تونس.

وتعادل الزمالك مع تونجيث السنغالي سلبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسيواجه الترجي في الجولة الثالثة مساء 6 مارس المقبل باستاد رادس في تونس.

ولعبا فريقى الترجى التونسى ومولودية الجزائر لصالح الزمالك، حيث تعادل القريقان بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء في ختام مباريات الجولة الثانية، والتي أقيمت على ملعب "5 جويلية"، جاء هدف مولودية الجزائر عن طريق اللاعب بلال بن ساحة في الدقيقة (27) من عمر المباراة، بينما عاد عبد الرؤوف بن غيث بهدف للترجي في الدقيقة 60 منحهم التعادل في المواجهة ليقتنص لفريقه نقطة غالية.

تعادل الترجى والمولودية جاء فى صالح فريق الزمالك، الذى تعادل سلبيًا مع تونجيث السنغالى، وبعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية أصبح الترجى متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيث في الجولة الأولى قبل تعادل اليوم ضد مولودية الجزائر اليوم.