شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: حسن مصطفى ديكتاتور وقدم رسالة سيئة عن هشام نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، قرار الاتحاد الدولى لكرة اليد بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام، على خلفية خروجه من الفقاعة الطبية خلال مونديال اليد.

وقال الغندور عبر برنامج زملكاوى إن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى قرر الإطاحة بهشام نصر رغم نجاحاته، واصفا إياه بالديكتاتور قائلا: "حسن مصطفى الديكتاتور أطاح بهشام نصر وهو أنجح رئيس اتحاد مصرى فى التاريخ، خاصة أن الإيقاف جاء قبل الأولمبياد بشهور قليلة".

وأضاف الغندور أن حسن مصطفى لم يفرق معه سمعة مصر وقدم رسالة سيئة عن رئيس الاتحاد المصرى قبل أشهر قليلة من الانتخابات، ولن يستطيع الترشح فى الانتخابات، رغم أن هناك حالات كثيرة خالفت الفقاعة، ولم يصل الإيقاف الى عام كامل مثلما حدث مع هشام نصر.

وأكد الدكتور حسن مصطفى اتخاذ قرار بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى للعبة لمدة عام توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصرى من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتى استضافتها مصر فى الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.

ويستند الاتحاد الدولى فى اتجاه قراره بإيقاف نصر بشأن دخوله الفقاعة المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر، ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ ما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولى بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.