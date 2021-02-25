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جوارديولا: بعد مشاهدة بايرن ميونيخ.. لا أعتقد أن سيتي مرشح للقب دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أشار بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يعتقد ان فريقه مرشحا للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد مشاهدة بايرن ميونيخ الألماني واكتساحه للاتسيو الإيطالي.

وفاز مانشستر سيتي 2-0 أمام بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" بعد المباراة "عندما شاهدت ما قدمه بايرن ميونيخ، لا أعتقد أننا المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "لكن أريد التأكيد على أن الهدف القادم لي هو مباراة وست هام، لدنيا عدد من الأسابيع للعودة من جديد لدروي الأبطال".

وأضاف "هناك مباريات في وبطولات الكأس في إنجلترا، تلك هي التحديات القادمة، المباراة المقبلة لنا بعد 3 أيام، سنعمل على تجهيز اللاعبين من خلال الاستشفاء لكي يكونوا في أفضل حال".

واختتم "لكن لو هناك من يقول ان مانشستر سيتي مرشح للقب علينا تقبل الأمر، الفريق على مدار تاريخه تأهل لنصف النهائي مرة واحدة، لو هناك من يريد أن نفعل ذلك، ما المانع، نقبل الأمر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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