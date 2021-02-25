باسم مرسي: حدث خلاف وحيد مع مرتضى منصور.. وباتشيكو أفضل من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باسم مرسي مهاجم مصر للمقاصة الحالي، والزمالك الأسبق بأنه لم يكن على خلاف مع أمير مرتضى منصور، إطلاقًا، مشيرًا إلى وجود أزمة واحدة مع رئيس النادي السابق، وأوضح أن رأيه في الفارق بين جايمي باتشيكو وباتريس كارتيرون.

وقال باسم في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "تركيبتي أنني لاعب عندي شخصية ولا أقبل أن أتواجد دون أن يكون لي دور في الفريق، وأحب أن أتواجد في المواقف الصعبة ولا أقبل بدور الموظف، وأخر مباراة لعبتها مع الزمالك حققت كأس مصر وطلبت الرحيل لأنني شعرت أنني سأهمش بعض الشيء".

وتابع: "عندما تعاقدت مع الزمالك أول مرة كنت مهمش بالفعل لكني كنت واثق أنني سأصبح المهاجم الأول، وعلى مدار مشواري مع الزمالك تواجد 17 أو 18 مهاجم ولعبت أساسيًا، لكن قبل رحيلي كان هناك اتجاه ألا أشارك وفي أخر موسم لم أكن أشارك كثيرًا إلا في وجود إيهاب جلال".

وبشأن موقف مسئولي الزمالك منه، قال: "أمير مرتضى لم يظهر لي على الإطلاق أنه يرفض وجودي على عكس ما أسمعه من الناس، ولم يحدث أي خلاف بيننا، ونفس الأمر بالنسبة لمرتضى منصور إلا في موقف واحد انتقدني على الهواء وكنت مُصر وقتها ألا ألعب مع الفريق في السوبر ضد الأهلي".

وأضاف: "باتشيكو مدير فني يستطيع تحقيق بطولة، وأرى أن كارتيرون كان جيد لكن على المدى الطويل كان سيفشل مع الزمالك لأنه لا يستطيع جمع نقاط في الدوري".