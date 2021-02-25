سمير لمصراوي: سأجتهد من أجل القائمة النهائية للمنتخب.. وتحت أمر البدري في أي مركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

أكد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل التواجد في القائمة النهائية للمنتخب، مشيرا الى أنه تحت أمر جهاز المنتخب في أي مركز.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر معسكرا في مارس المقبل لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم 2022 بالكاميرون.

وصرح سمير لمصراوي في وقت سابق، أنه قد تم اخطاره بالتواجد في القائمة الأولى للمنتخب.

وقال أحمد سمير في تصريحات ليلا كورة "سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب، وتحت أمر الجهاز الفني بقيادة البدري للعب في أي مركز".

وتابع "شرف لي الانضمام لمنتخب مصر، تتويج لجهودي ومسيرتي في الفترة الأخيرة".

واختتم "سأبذل قصارى جهدي من أجل التواجد بالقائمة النهائية".