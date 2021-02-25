لاشين بعد الانضمام للمنتخب: البدري لا يجامل.. وكنت قريبا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أبدى مهند لاشين لاعب طلائع الجيش، سعادته بالانضمام لصفوف المنتخب في المعسكر المقبل، مشيرا الى أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لا يجامل أي شخص.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر معسكرا في مارس المقبل لمواجهة كينيا وجزر القمر صمن الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم 2022 بالكاميرون.

وقال مهند لاشين في تصريحات لبرنامج "الماتش" الانضمام لمنتخب مصر حلم حياتي وتحقق، تواجدت مبكرا في مران طلائع الجيش لكي أقوم بتدريبات إضافية، الجهاز الفني ابلغني بالأمر، كنت سعيدا للغاية، خضت أفضل مران في حياتي".

وتابع "حسام البدري مدرب كبير، لا يجامل أحد، التقييم يكون من خلال الملعب وليس وفقا لكون اللاعب كبير أو صغير".

وأضاف "كنت قريبا من الانتقال لصفوف النادي الأهلي وقت كان حسام البدري مديرا فنيا للفريق، ورغم كونه رئيسا لنادي بيراميدز لم يتدخل من أجل أن أشارك في المباريات رغم اقناعة بإمكانياتي".

واستمر "هناك أسماء كبيرة تتواجد بالمنتخب في نفس المركز، النني وطارق حامد والسولية وحمدي فتحي، سأذهب للمنتخب من أجل إثبات نفسي والتنافس الشريف مع زملائي، يجب أن اجتهد للتمسك بالفرصة".

واختتم "مواجهات الأهلي والزمالك لها طابع خاص، الأهلي فريق كبير وحقق المركز الثالث عالميا، سنحاول استغلال خسارة الأهلي الأخيرة في أفريقيا وحالة الاجهاد وتفكيرهم في المباريات القارية، يجب أن نلعب بنسبة 200٪".