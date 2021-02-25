بنشرقي: أتمنى اللعب أمام جماهير الزمالك.. وأعدهم بالتتويج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال أشرف بنشرقي مهاجم نادي الزمالك، إنه يتمنى انتهاء فيروس كورونا لعودة الجماهير، واللعب أمام محبي نادي الزمالك في المدرجات.

وأوضح بنشرقي في تصريحات لقناة الزمالك: "خسرنا دوري الأبطال الموسم الماضي ولكن هذه السنة سأعد الجماهير بتعويضهم والفوز بدوري الأبطال".

وخسر الزمالك دوري الأبطال الموسم الماضي في المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين لهدف نظيف.

وعاد الزمالك من السنغال بعد مواجهة تيونجيت السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

واختتم بنشرقي: "ناشئو الفريق هم مستقبل نادي الزمالك، ومن الممكن أن يظهر لنا شيكابالا آخر".

وشارك أسامة فيصل مهاجم الفريق الشاب، في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض أمام تيونجيت السنغالي بدوري الأبطال.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الأول من مارس ببطولة الدوري.