خاص.. جهاز المنتخب يخطر طلائع الجيش بانضمام ثنائي الفريق لمعسكر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد الثنائي أحمد سمير ومهند لاشين لاعبا طلائع الجيش أنه تم إخطارهما بالتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الأولى لمعسكر شهر مارس.
ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر معسكرا في مارس المقبل لمواجهة كينيا وجزر القمر صمن الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم 2022 بالكاميرون.
وقال الثنائي في تصريحاته لمصراوي، إن جهاز المنتخب تواصل معهما ومسؤولي طلائع الجيش من أجل الترتيبات اللازمة لتواجدهما في قائمة المنتخب الأولى.
وأكد محمد بركات مدير المنتخب، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وكذلك الطبي بقيادة محمد أبو العلا، يدرسون 50 لاعبًا تمهيدًا للاستعانة بعدد منهم في المعسكر المقبل.