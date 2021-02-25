خاص.. جهاز المنتخب يخطر طلائع الجيش بانضمام ثنائي الفريق لمعسكر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد الثنائي أحمد سمير ومهند لاشين لاعبا طلائع الجيش أنه تم إخطارهما بالتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الأولى لمعسكر شهر مارس.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر معسكرا في مارس المقبل لمواجهة كينيا وجزر القمر صمن الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم 2022 بالكاميرون.

وقال الثنائي في تصريحاته لمصراوي، إن جهاز المنتخب تواصل معهما ومسؤولي طلائع الجيش من أجل الترتيبات اللازمة لتواجدهما في قائمة المنتخب الأولى.

وأكد محمد بركات مدير المنتخب، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وكذلك الطبي بقيادة محمد أبو العلا، يدرسون 50 لاعبًا تمهيدًا للاستعانة بعدد منهم في المعسكر المقبل.