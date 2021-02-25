بينوا بادياشيل يوضح أسباب رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد!

كشف قلب دفاع نادي موناكو الفرنسي الشاب “بينوا بادياشيل” عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يرفض الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020، معبراً في الوقت نفسه عن عدم ندمه على هذا القرار.

ويعتبر بينوا بادياشيل / 19 عامًا/ أحد أبرز اللاعبين صغار السن الذين ذاع صيتها في أوروبا مؤخرًا، بفضل الأداء الرائع الذي يقدمه في منطقة وسط دفاع موناكو بعد مواسم صعبة مر بها النادي على كافة الأصعدة.

وكان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا لو قبل بينوا بادياشيل الانتقال إلى الدوري الانجليزي مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي، حيث قدم الشياطين الحمر عرضًا قيمته 22 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوقفت إدارة موناكو الصفقة وحذرت مانشستر يونايتد من محاولة التفاوض بأقل من 58 مليون جنيه إسترليني، في نسخة مكررة لصفقة المهاجم “أنتوني مارسيال” الذي استبدل موناكو بمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2015.

هل ندم بينوا بادياشيل على رفض مانشستر يونايتد؟

لا يشعر بينوا بادياشيل بأي ندم، وهذا ما ظهر خلال حديثه مع RMC Sport، مؤكدًا أنه لم يشعر حتي بخيبة أمل لرؤية الخطوة تنهار، لأنه أراد البقاء والتطور في فرنسا مع موناكو بدلاً من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح بدياشيلي قائلاً “لقد كان الاختيار الصحيح. أولاً، لأنني لم أستمتع بالمواسم الجيدة منذ أن كنت في موناكو كما الحال هذا الموسم”.

وأضاف “لقد لعبنا للبقاء في وضع جيد، والآن أختبر حقًا قمة الجدول وأعتقد أن الاستمرار مع النادي الذي ساعدني ومنحني فرصة لعب الأدوار الأولى. كان القرار الصائب، وهذا ما أثبته في الموسم الذي نقدمه حتى الآن”.

ويقبع نادي موناكو الفرنسي تحت قيادة المدرب الكرواتي “نيكو كوفاتش” – مدرب بايرن ميونخ السابق- في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 52 نقطة من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط فقط خلف المتصدر ليل.

كما أن نادي الإمارة نجح في تحقيق فوز مثير في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، بتغلبه على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.

ورفض مانشستر يونايتد فرصة التوقيع مع بديل بنوا بدياشيلي، واستمر بدلاً من ذلك مع الثنائي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف في قلب الدفاع، مع تواجد الإيفواري إريك بايي كبديل أزمات، بالاضافة إلى الشاب بطيء التطور “أكسيل توانزيبي”، لكن من المتوقع أن يتابع مدرب اليونايتد “سولشاير” قلب دفاع آخر عند فتح نافذة الانتقالات الصيفية 2021.

هل يعود مانشستر يونايتد من أجل بينوا بادياشيل

مثير للاهتمام أن اسم بينوا بادياشيل لم يظهر بعد في مطحنة الشائعات الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية الماضية أو حتى الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أنه نوعية اللاعبين صغار السن ذوي الخبرات، ويتطور بصورة ملحوظة مع موناكو.

لكن يبدو أن الأندية الراغبة في تدعيم دفاعاتهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ومن بينهم مانشستر يونايتد، لديهم أهداف أخرى، بالتعاقد مع لاعبين أكبر سنًا وأقل سعرًا من بنوا بدياشيلي.

وكشف تقرير حديث أن القائمة المختصرة لنادي مانشستر يونايتد لتعزيز خط الدفاع تخلوا من إسم مدافع موناكو بينوا بادياشيل، وتضم مدافع ريال مدريد رافائيل فاران، ومواطنه مدافع اشبيلية “جوليس كوندي” و مدافع أستون فيلا “تيرون مينجز”.

كما ضمت القائمة المختصرة لاعب سبورتنج براغا البرتغالي “ديفيد كارمو” في حين أن مدافع فياريال الإسباني “باو توريس” موجود أيضًا على رادارهم.