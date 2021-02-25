فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ريال مدريد واتلانتا في دوري أبطال أوروبا “ميندي يكسر صمود قديسين بيرجامو”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة “ريال مدريد واتلانتا” في أهم مباريات اليوم الاربعاء 24-2-2021 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي اقيمت ملعب جيويس، بإدارة من الحكم الألماني “توبياس ستيلر”.

تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي اليوم الأربعاء.

واضطر فريق قديسين بيرجامو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه السويسري ريمو فريلير في الدقيقة 18، ليستفيد الريال من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز لاعبه الفرنسي فيرلاند ميندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، عبر قذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبات يكفي الريال، الذي خاض لقاء اليوم وهو مفتقدا عددا من عناصره الأساسية مثل الهداف الفرنسي كريم بنزيمه والمدافع المخضرم سيرخيو راموس والجناح البلجيكي إيدين هازارد، التعادل السلبي في لقاء العودة، الذي يقام بملعبه في 16 مارس القادم، لمواصلة مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

في المقابل، أصبح يتعين على اتلانتا الفوز على نظيره الإسباني بفارق هدفين في الإياب، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة القارية.

حقق اتلانتا انتصارين في آخر ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليضمن ظهوره في مرحلة خروج المغلوب، وكان يتطلع إلى تكرار ما فعله الموسم الماضي عندما تمكن من إقصاء فالنسيا في دور الـ16 بعد انتصاره عليه بنتيجة (8-4) بمجموع المباراتين.

في المقابل، تم إقصاء ريال مدريد في هذه المرحلة من الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا على يد “مانشستر سيتي” الإنجليزي بعد هزيمتين بنتيجة (2-1)؛ ودخل صدام اليوم أمام اتلانتا بعد فوزه بأربع مباريات متتالية في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد 3 انتصارات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتعرض لخسارتين، وتعادل في مباراة واحدة، واحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة التي كانت تضم “الانتر، بوروسيا مونشنجلادباخ، وشاختار دونيتسك”.

إليكم هدف ريال مدريد امام اتلانتا

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